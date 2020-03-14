مقتل شاب من أبناء مدينة الأتارب برصاص “هيئة تحرير الشام”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شاب من أبناء مدينة الأتارب متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، عقب قيام قوة أمنية من “هيئة تحرير الشام” بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر خلال محاولة الشاب سرقة أحد المنازل في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي رفقة شقيقه، ليفارق الحياة اليوم بعد إصابته بجراح خطيرة. وكان”المرصد السوري” نشر أمس الأول اشتباكات في مدينة سرمدا، بين مسلحين محليين من جهة، والقوى الأمنية لهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، حيث استقدمت الأخيرة مؤازرات لاقتحام أحد أحياء سرمدا، وخلفت الاشتباكات خسائر بشرية، إذ أصيب 6 أشخاص من الطرفين بجراح، أحدهم بحالة خطرة، كما أصيبت امرأة وطفلة خلال إطلاق الرصاص العشوائي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأول أيضا، اشتباكات بين هيئة تحرير الشام ومسلحون محليون على أطراف مدينة سرمدا شمال إدلب، في حين استقدمت هيئة تحرير الشام تعزيزات من الحواجز المحيطة. وقالت مصادر المرصد السوري إن الاشتباكات اندلعت إثر اعتداء هيئة تحرير الشام على أحد سكان المدينة عند الحاجز الأمني على المدخل الجنوبي للمدينة.

على صعيد متصل، تجمع العشرات من أبناء المنطقة الحدودية بالقرب من الحاجز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، في حين أطلق العناصر النار في الهواء لفض التجمعات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.