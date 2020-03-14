مصير مجهول لطفلة مختطفة أثناء عودتها من مدرستها في ريف محافظة درعا

14 مارس,2020
أقل من دقيقة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا يزال الغموض يلف مصير الطفلة المختطفة منذ 5 أيام، حيث اختطفت يوم الثلاثاء الماضي، أثناء عودتها من المدرسة إلى منزلها، من قبل مجهولين يستقلون سيارة نوع “فان”.
يذكر أن الطفلة في الصف الثالث الابتدائي تم اختطافها من بلدة الطيبة بريف محافظة درعا الشرقي.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 356، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 220، وهم: 45 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 114 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و39 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

15 مارس,2020

قصف متبادل بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات المجلس السرياني العسكري في ريف تل تمر 

15 مارس,2020

8 قتلى بينهم أتراك في 4  انفجارات ضربت مناطق في ريف رأس العين خلال اليوم

15 مارس,2020

في إطار استمرار الفوضى والانفلات الأمني.. انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية لـ”قسد” في ريف دير الزور الشرقي 

15 مارس,2020

 3 قتلى من الفصائل الموالية لتركيا في انفجار عبوة ناسفة داخل مستودع تجميع مسروقاتهم جنوب رأس العين