مصير مجهول لطفلة مختطفة أثناء عودتها من مدرستها في ريف محافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا يزال الغموض يلف مصير الطفلة المختطفة منذ 5 أيام، حيث اختطفت يوم الثلاثاء الماضي، أثناء عودتها من المدرسة إلى منزلها، من قبل مجهولين يستقلون سيارة نوع “فان”.

يذكر أن الطفلة في الصف الثالث الابتدائي تم اختطافها من بلدة الطيبة بريف محافظة درعا الشرقي.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 356، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 220، وهم: 45 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 114 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و39 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.