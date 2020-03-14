تزامنا مع استمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف ريفي حماة واللاذقية

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محاور قرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي ومناطق ضمن الحدود الإدارية في محافظة اللاذقية قرب كبانة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

في سياق ذلك، يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم التاسع على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد، يتخلله قصف صاروخي من الفصائل في ريف اللاذقية، استهدف محيط القرداحة مسقط رأس النظام السوري، فيما تصدت الدفاعات الجوية في ريف اللاذقية لأهداف مجهولة لم يعرف ما إذا كانت طائرات مسيرة أو تصدي للقذائف الصاروخية التي سقطت في محيط قاعدة “حميميم” الروسية.

ورصد المرصد السوري استهدافات متبادلة ومتقطعة بالرشاشات المتوسطة بين قوات النظام والفصائل على محور سراقب شرق إدلب بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

على صعيد متصل، لا تزال الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام متوقفة عن القصف الجوي ضمن منطقة “خفض التصعيد” منذ دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ.