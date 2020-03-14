مصفحات عسكرية تركية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان” قبل ساعات من موعد تسيير الدوريات المشتركة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، واتجه نحو النقاط العسكرية التركية في إدلب، ويتألف الرتل من 30 آلية عسكرية مصفحة تنقل جنودا أتراك.

يأتي ذلك قبل ساعات من تسيير الدورية الروسية-التركية الأولى على طريق حلب-اللاذقية “m4”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 980 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4380 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9450 جندي تركي.