 3 قتلى من الفصائل الموالية لتركيا في انفجار عبوة ناسفة داخل مستودع تجميع مسروقاتهم جنوب رأس العين

15 مارس,2020
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محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة في أحد مقرات الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، وذلك في قرية دويرة جنوب رأس العين. ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الانفجار وقع في مستودع تجميع المسروقات من القمح والشعير التي يتم سرقتها من مناطق “نبع السلام”، ما تسبب بمقتل 3 من حراس المستودع.
ورصد “المرصد السوري”، في 12 مارس/آذار، ارتفاعا في حصيلة القتلى جراء انفجار سيارة شاحنة مفخخة في بلدة تل حلف بريف رأس العين “سري كانييه”، إذ قُتل 5 عناصر وهم: 2 من القوات التركية و3 من الفصائل الموالية لتركيا، كما أصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم عناصر من القوات التركية، فيما خلف التفجير دمارا كبيرا في المنطقة المحيطة.
ورصد المرصد السوري سماع دوي انفجار عنيف في ريف مدينة رأس العين “سري كانييه” شمال الحسكة، ناجم عن انفجار سيارة ملغمة عند أحد الحواجز العسكرية التابعة لفصائل “الجيش الوطني” في بلدة تل حلف بريف مدينة رأس العين “سري كانييه”، ما أدى لمقتل اثنين من عناصر الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 8 آخرين كحصيلة أولية.

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