مدير “المرصد السوري”: فيما يخص انتشار “كورونا” القضية ليست سياسية هي قضية إنسانية وحق المواطنين في الحصول على العلاج والعمل على التوعية وعدم انتشار هذا الوباء

15 مارس,2020
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مدير “المرصد السوري”: فيما يخص انتشار “كورونا” القضية ليست سياسية هي قضية إنسانية وحق المواطنين في الحصول على العلاج والعمل على التوعية وعدم انتشار هذا الوباء.. تصريح متخلف لوزير الصحة التابع للنظام السوري فيما يتعلق بانتشار وباء “كورونا”.. 113 حالة على الأقل رصدها المرصد السوري في مناطق سيطرة النظام.. رصدنا إصابات جديدة في فيروس “كورونا” وهم: 6 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية العراقية في مدينة الميادين. وزير الصحة يقول أن الجيش السوري قضى على الجراثيم.. لماذا لم يقضي على الفقر والوضع الاقتصادي المنهار. هناك حالات يخفيها النظام السوري وعدة حالات وفاة كما يتم الحجر الصحي على 113 شخصا والنظام لا يعترف بذلك. النظام وحرصا على سلامة المواطنين أوقف التعليم في بيان صادر عن وزارة التعليم أي أن هناك حالات ضمن تلك المناطق. في مشفى الزهراء بالميادين يتواجد الآن مصابين إيرانيين وعراقيين. مناطق الإدارة الذاتية والفصائل علقت الدخول والخروج من مناطقها بسبب انتشار الفيروس.. المدنيون لا يثقون بالنظام وتصريحاته.. نتسائل ما هو المعيب في حال اعترف النظام بوجود حالات إصابة في مناطقه؟
 نحن في المرصد السوري نوجه رسائل إلى منظمة الصحة الدولية من أجل التحرك والضغط على النظام السوري للكشف عن حالات الإصابة.. نحن حددنا مشافي يتواجد بها مصابين في دمشق واللاذقية وحمص والميادين.

 

مدير "المرصد السوري": فيما يخص انتشار "كورونا" القضية ليست سياسية هي قضية إنسانية وحق المواطنين في الحصول على العلاج وعدم انتشار هذا الوباء

مدير "المرصد السوري": فيما يخص انتشار "كورونا" القضية ليست سياسية هي قضية إنسانية وحق المواطنين في الحصول على العلاج والعمل على التوعية وعدم انتشار هذا الوباء.. تصريح متخلف لوزير الصحة التابع للنظام السوري فيما يتعلق بانتشار وباء "كورونا".. 113 حالة على الأقل رصدها المرصد السوري في مناطق سيطرة النظام.. رصدنا إصابات جديدة في فيروس "كورونا" وهم: 6 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية العراقية في مدينة الميادين. وزير الصحة يقول أن الجيش السوري قضى على الجراثيم.. لماذا لم يقضي على الفقر والوضع الاقتصادي المنهار. هناك حالات يخفيها النظام السوري وعدة حالات وفاة كما يتم الحجر الصحي على 113 شخصا والنظام لا يعترف بذلك. النظام وحرصا على سلامة المواطنين أوقف التعليم في بيان صادر عن وزارة التعليم أي أن هناك حالات ضمن تلك المناطق. في مشفى الزهراء بالميادين يتواجد الآن مصابين إيرانيين وعراقيين. مناطق الإدارة الذاتية والفصائل علقت الدخول والخروج من مناطقها بسبب انتشار الفيروس.. المدنيون لا يثقون بالنظام وتصريحاته.. نتسائل ما هو المعيب في حال اعترف النظام بوجود حالات إصابة في مناطقه؟ نحن في المرصد السوري نوجه رسائل إلى منظمة الصحة الدولية من أجل التحرك والضغط على النظام السوري للكشف عن حالات الإصابة.. نحن حددنا مشافي يتواجد بها مصابين في دمشق واللاذقية وحمص والميادين.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 14, 2020

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