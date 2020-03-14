في إطار استمرار الفوضى والانفلات الأمني.. انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية لـ”قسد” في ريف دير الزور الشرقي 

انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور رتل تابع لقوات “قسد” في بلدة درنج شرق دير الزور، مما تسبب بمقتل امرأة أثناء مرورها في الطريق العام.

على صعيد متصل، قتل عنصرا في قوات قسد برصاص مجهولين، يوم أمس، في قرية الطكيحي بريف ديرالزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 459 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 149 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفه ا ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 304 مقاتلاًمن قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.