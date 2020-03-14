قصف متبادل بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات المجلس السرياني العسكري في ريف تل تمر 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا من نقاطها في تل شعير، استهدف قرية أم الكيف بريف تل تمر.

على صعيد متصل، قصفت قوات المجلس العسكري السرياني وقوات النظام مواقع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، على مناطق في قريتي أم الخير والطويلة الخاضعتين لسيطرة قوات النظام والمجلس العسكري السرياني بريف بلدة تل تمر شمال الحسكة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما ردت قوات النظام برفقة المجلس السرياني العسكري بقصف مماثل، وكان المرصد السوري رصد في السادس من الشهر الجاري، قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية على قرية أم الكيف الاستراتيجية بريف تل تمر، وذلك بعد أيام من الهدوء الحذر في المنطقة. حيث كان المرصد السوري رصد مطلع شهر آذار الجاري، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف محيط قرية أم الكيف شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة.