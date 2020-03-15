ترقب لتسيير دوريات روسية – تركية مشتركة على اتستراد اللاذقية – حلب خلال اليوم العاشر لوقف إطلاق النار.. وسط غضب واستياء شعبي متصاعد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءًا حذراً يتواصل ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه العاشر على التوالي، وسط ترقب للبدء بتسيير دوريات مشتركة بين القوات التركية ونظيرتها الروسية على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، المعروف بطريق الـ “M4″، حيث ستبدأ الدوريات خلال اليوم الأحد الـ 15 من شهر آذار/مارس الجاري، تطبيقاً لبنود الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، من جانبه رصد المرصد السوري استياء شعبي متصاعد لدى أهالي إدلب من فكرة الدوريات التي ستبدأ اليوم، إذ توجه عدد كبير منهم إلى الاتستراد هناك للاعتصام رفضاً للاتفاق الروسي – التركي المزعم.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استمرار أهالي إدلب بالاعتصام عند جسر أريحا الواقع على طريق اللاذقية – حلب الدولي المعروف باتستراد الـ “M4″، حيث يتواصل الاعتصام لليوم الثاني على التوالي، كما أقدم عدد من المعتصمين على قطع الطريق الدولي “حلب – اللاذقية” من جهة جسر أريحا من خلال حرق إطارات، تزامن ذلك مع مجيء دورية تركية تحوي آليات لإزالة السواتر الترابية تمهيداً لفتح الاتستراد الدولي “حلب – اللاذقية” أمام الدوريات التركية – الروسية المقرر أن تبدأ يوم غد الأحد.