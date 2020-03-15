روسيا: اختصار مسار الدورية المشتركة بسبب استفزازات مسلحين غير موالين لتركيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية باختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق “M4” في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بسبب استفزازات من قبل تشكيلات إرهابية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته ظهر اليوم، تسيير أول دورية مشتركة مع تركيا على جانب من طريق “M4” الدولي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، لكنها ذكرت أن المسار “تم اختصاره بسبب استفزازات مخططة من قبل عصابات مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا”.

وأوضح البيان أن “الإرهابيين حاولوا، من أجل تنفيذ استفزازاتهم، استخدام السكان المدنيين دروعا بشرية، بما في ذلك النساء والأطفال”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه “تم منح وقت إضافي للجانب التركي لاتخاذ إجراءات خاصة بتحييد التنظيمات الإرهابية، وضمان أمن الدوريات المشتركة على الطريق M4”.

المصدر: روسيا اليوم

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