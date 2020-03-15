المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي مؤلف من عشرات الآليات والجنود يدخل إدلب

دخل رتلٌّ عسكريٌّ تابعٌ للاحتلالِ التركيّ مساءَ السبت إلى شمالِ غرب سوريا عبرَ معبرِ كفر لوسين الحدوديّ. وقال المرصدُ السوريُّ لحقوقِ الإنسان، إنّ رتلاً عسكريّاً تركيّاً مؤلّفاً من ثلاثينَ آليةً عسكريّةً مصفّحةً تنقلُ جنوداً أتراكاً دخلَ الأراضي السوريّةِ من معبرِ كفرلوسين، واتّجهَ نحو النقاطِ العسكريّةِ التركيّةِ في إدلب, جاء ذلك قُبيلَ ساعاتٍ من بدءِ تسييرِ الدورياتِ الروسيّةِ التركيّةِ المشتركةِ الأولى على طريقِ إم فور حلب اللاذقية الدوليّ. وبحسب المرصدِ السوريِّ فإنّ عددَ الآلياتِ العسكريّةِ التابعةِ للاحتلالِ التركيّ التي دخلت شمالَ غرب سوريا منذُ الإعلانِ عن اتّفاقِ وقفِ إطلاقِ النّار، بلغ نحو تسعمئةٍ وثمانينَ آلية، إضافةً إلى مئاتِ الجنود.

المصدر:راديو صوت الحياة