 القوات التركية والفصائل الموالية لها تجددان قصفهما على ريف تل أبيض

15 مارس,2020
أقل من دقيقة

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، بالمدفعية الثقيلة قريتي كورحسن وسليب في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عصر اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في قرية قزعلي الواقعة جنوب غرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية.
كان المرصد السوري رصد في 13 مارس/آذار، قصفا للقوات التركية، استهدف نقاط تمركز قوات النظام ومناطق مدنية في كل من كوبرلك وعبدي كوي وقزعلي وحرية الواقعة غرب مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

15 مارس,2020

بمكافئة مالية وتفجير أحد الجسور وتمويل قطع الطريق.. بعد طريق “M5” ما هدف الفصائل الجهادية من أعمالها؟

15 مارس,2020

بعد أن منعت مظاهرات الحدود بالحديد والنار.. “تحرير الشام” تُمول الاحتجاجات على طريق “M4”

15 مارس,2020

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع قوات النظام وقرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

15 مارس,2020

 “عدسة المرصد”: احتفالا بالذكرى السنوية التاسعة للثورة السورية.. رفع علم الثورة في مدينة معرة مصرين