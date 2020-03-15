 القوات التركية والفصائل الموالية لها تجددان قصفهما على ريف تل أبيض

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، بالمدفعية الثقيلة قريتي كورحسن وسليب في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عصر اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في قرية قزعلي الواقعة جنوب غرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

كان المرصد السوري رصد في 13 مارس/آذار، قصفا للقوات التركية، استهدف نقاط تمركز قوات النظام ومناطق مدنية في كل من كوبرلك وعبدي كوي وقزعلي وحرية الواقعة غرب مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة.