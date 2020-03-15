أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا يطالبون النظام بوقف القتل وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254

طالبت حكومات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، النظام بوقف عمليات القتل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وفي بيان مشترك، قالت الحكومات الأربع:

“الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يجلب السلام. ويجب تأسيس وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. ويجب السماح للسوريين النازحين بالعودة الطوعية والآمنة إلى منازلهم، دون خوف من الاعتقال التعسفي وانتهاك الحقوق والتجنيد الإجباري”.

وتابع البيان: “يجب أن يقبل نظام الأسد إرادة الشعب السوري الذي يطالب ويستحق العيش بسلام وخالي من القصف.

ونعرب عن ارتياحنا للتحرير من قبل التحالف العالمي والقوى الديمقراطية السورية لجميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها داعش. وسنستمر في دعم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك من خلال المساعدة عبر الحدود التي تعد ضرورة حيوية”.