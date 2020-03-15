القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع قوات النظام وقرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية هوشان الواقعة غرب ناحية عين عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

كما استهدفت بعدة قذائف نقاط تمركز قوات النظام هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كانت القوات التركية والفصائل الموالية لها، في 10 مارس/آذار، استهدفت بقذائف صاروخية من نوعSPG9 قرية شيخ عيسى التابعة لمنطقة تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 9 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي حربل وسموقة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كانت القوات الكردية قصفت، في 6 مارس/آذار، الأحياء السكنية في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

على صعيد متصل، جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفها على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، واستهدفت كل من ارشادية وكفر انطون وتات مراش وعين دقنة وشيخ عيسى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.