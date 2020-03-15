بعد أن منعت مظاهرات الحدود بالحديد والنار.. “تحرير الشام” تُمول الاحتجاجات على طريق “M4”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ مَولت المظاهرات اليوم، وتكفلت بنقل المعتصمين من المدن والقرى والبلدات للوصول إلى الطريق الدولي حلب-اللاذقية، كما تكفلت بالخيم وتوزيع المشروبات والطعام على بعض المتظاهرين.

يأتي ذلك في إطار منع تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 ديسمبر/كانون الثاني الفائت، عناصر أمنية تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” أقدمت على اعتقال 4 نشطاء إعلاميين أثناء تغطيتهم المظاهرة الحاشدة المناهضة للحكومة التركية عند معبر باب الهوى الحدودي، حيث تمكنت هيئة تحرير الشام تفريق جموع المتظاهرين من خلال إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، كما شهدت المظاهرة عبارات مناوئة لتحرير الشام رددها المتظاهرون بعد الممارسات التي نفذها عناصر الهيئة من إطلاق رصاص كثيف وقنابل مسيلة للدموع والاعتداء بالضرب فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، ورصد المرصد السوري توجه مئات المتظاهرين نحو معبر الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، وفي سياق ذلك أقدمت “هيئة تحرير الشام” على إغلاق الطرقات المؤدية إلى معبر باب الهوى من خلال وضع كتل اسمنتية ونشر عشرات العناصر من الأمنيين الملثمين، حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الحدودية لمطالبة الضامن التركي بالتحرك لوقف العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق ريف إدلب، في الوقت الذي تستخدم تحرير الشام الرصاص الحي بشكل مكثف لمنع المتظاهرين من التقدم، وسط استقدامها لتعزيزات عسكرية من آليات وعناصر للتصدي للمظاهرة.