الهدوء يتواصل ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 11 على التوالي

لا يزال الهدوء الحذر يسود منطقة “بوتين – أردوغان” بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 11 على التوالي، حيث تواصل طائرات النظام و”الضامن” الروسي غيابها عن الأجواء، فيما سمعت أصوات إطلاق رصاص مساء أمس الأحد على طريق إدلب – أريحا، دون معلومات حتى اللحظة عن أسبابها، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام استهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ومحاور السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي.

كما كان المرصد السوري رصد أمس أيضاً، فشل القوات الروسية ونظيرتها التركية من تسيير أولى الدوريات المشتركة بين الطرفين على اتستراد حلب-اللاذقية الدولي “m4″، حيث انطلقت الدورية من بلدة سراقب شرق إدلب ووصلت إلى بلدة النيرب لتعود مجددا وتنتهي الدورية.