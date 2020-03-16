لغم أرضي يودي بحياة طفل ويصيب آخر على أطراف مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية

16 مارس,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفل وإصابة آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في إحدى المزارع الواقعة على أطراف مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 250 بينهم 65 مواطنة و69 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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