تحليق لطائرة حربية مجهولة في سماء البوكمال يتسبب بارتباك وذعر لدى القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بعد 4 أيام من مقتل 26 عنصراً منها

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة حربية لا تزال مجهولة، حلقت مساء أمس الأحد في أجواء مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أحدث ارتباكاً كبيراً في صفوف القوات الإيرانية التي تسيطر على المدينة برفقة المليشيات الموالية لها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الإيرانيين سارعوا إلى إخلاء مقراتهم وانتشروا ضمن منازل المدنيين في المدينة، وكان المرصد السوري نشر في الـ 12 من الشهر الجاري، أن سيارات إسعاف تابعة لـ” الحشد الشعبي العراقي” قادمة من مدينة القائم العراقية دخلت إلى مدينة البوكمال عبر المعبر الحدودي لنقل قتلى و جرحى ميليشيا “الحشد الشعبي” العراقي جراء الضربات الجوية التي طالت مقراتهم مساء الأربعاء جنوب مدينة البوكمال في ريف محافظة دير الزور عند الحدود السورية – العراقية. ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية من ميليشيا “الحشد الشعبي” العراقي الموالية لإيران إلى 26 قتيلا على الأقل وأكثر من 15 جريحا جراء القصف الجوي الذي طال مقراتهم مساء الأربعاء في منطقة الحسبان جنوب مدينة البوكمال في ريف ديرالزور عند الحدود السورية – العراقية