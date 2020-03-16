القوات التركية تسيّر مع نظيرتها الروسية دورية مشتركة جديدة في ريف أبو رأسين (زركان)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف منطقة أبو رأسين (زركان)، حيث وصلت صباح اليوم الاثنين، 7 عربات عسكرية روسية إلى معبر شيريك الحدودي بريف الدرباسية وأجرت مباحثات مع القوات التركية استمرت لنحو ساعتين، قبل أن تنطلق الدورية المشتركة وتجوب قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى من ثم عادت إلى قرية تورات، وكان المرصد السوري رصد في الـ 12 من الشهر الجاري، تسيير دورية روسية – تركية مشتركة في ريف عين العرب”كوباني” الغربي، حيث انطلقت الدورية من قرية آشمة الواقعة في ريف كوباني الغربي.

ورصد “المرصد السوري” في 5 مارس الجاري دورية مشتركة جديدة جرى تسييرها بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الدرباسية، حيث انطلقت الدورية برفقة طائرتين مروحيتين من منطقة شيريك الحدودية، وتجولت في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى وعراض والعودة في نفس الطريق والتوجه الى قيروان وتعلك كوركوند وهاجوغلي وعطيشان ومنها إلى شيريك مجددا

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية – تركية مشتركة جرى تسييرها في ريف منطقة أبو رأسين (زركان)

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية – تركية مشتركة جرى تسييرها في ريف منطقة أبو رأسين (زركان) Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, March 16, 2020