عملية تبادل جديدة بين “الجيش الوطني” الموالي لتركيا وقوات النظام قرب مدينة الباب شمال شرق حلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية تبادل بين الفصائل وقوات النظام جرت في ريف حلب الشمالي الشرقي، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن عملية التبادل جرت عند معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب شمال شرق حلب، حيث أطلقت فصائل “الجيش الوطني” سراح نقيب في قوات النظام كان قد جرى أسره من قبل مجموعات جهادية في مطار الجراح العسكري بريف حلب في معارك سابقة، وذلك مقابل إطلاق سراح شاب من أبناء مدينة سراقب جرى اعتقاله في ريف حلب الشمالي بعد دخوله مناطق سيطرة النظام عن طريق الخطأ منذُ نحو عام ونصف العام.

وكان “المرصد السوري” قد نشر في 27 فبراير المنصرم،أن عملية تبادل جرت بين قوات النظام والفصائل في الريف الحلبي، حيث شهد معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين شمال شرق حلب بالقرب من مدينة الباب، عملية تبادل جرى خلالها تسليم قوات النظام لأسيرين اثنين من قواته بالإضافة لجثة أحد عناصره كان قد قتل خلال المعارك الأخيرة، مقابل تسلم فصائل “الجيش الوطني” لمواطنة وطفلة كانتا معتقلتين عند أجهزة النظام الأمنية.

فيما كان المرصد السوري رصد في الـ 21 من شهر فبراير الفائت، عملية تبادل بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام بالقرب من بلدة عينجارة بريف حلب الغربي، حيث جرى تسليم قوات النظام جثة تعود لمقاتل من المسلحين الموالين لإيران، مقابل مقاتلين اثنين من الفصائل جرى أسرهما في أحد المعارك بريف حلب خلال الأيام الفائتة، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة هو هوية المقاتلين فيما إذا كانا من هيئة تحرير الشام أو فيلق الشام المقرب من تركيا.