مع استمرار دخول الأرتال التركية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.. 60 آلية تركية تدخل معبر “كفرلوسين”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، واتجه نحو النقاط العسكرية التركية في منطقة “بوتين-أردوغان”، ويتألف الرتل من 60 آلية عسكرية مصفحة ودبابات.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1040 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4440 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9450 جندي تركي.