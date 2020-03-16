الانفلات الأمني يتواصل في مناطق “قسد”.. مقتل مواطن نازح بعد خطفه في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي، اليوم، على جثة مواطن نازح من ريف البوكمال، ملقاة بالقرب من حقل العمر النفطي وعليها آثار طلق ناري بالرأس.

يذكر أن مجهولين اختطفوه أمس من بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 461 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 150 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفه ا ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 305 مقاتلاًمن قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.