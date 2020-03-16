المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات موالية لتركيا تقصف قرية خاضعة للأكراد شمال حلب السورية

16 مارس,2020
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام قوات موالية لتركيا بشن قصف مدفعي على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب حيث استهدفت قرية مرعناز التابعة لناحية شرا في ريف عفرين، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وذكر المرصد كذلك أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، نفذت قصفاً استهدف قرية هوشان الواقعة غرب ناحية عين عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، كما استهدفت بعدة قذائف نقاط تمركز قوات النظام هناك.

وشمل القصف التركي المسنود بقصف القوات الموالية لأنقرة مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، واستهدف مناطق مختلفة مثل إرشادية وكفر أنطون وتات مراش وعين دقنة وشيخ عيسى.

 

 

المصدر:ارم نيوز

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