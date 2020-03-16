المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات موالية لتركيا تقصف قرى تل تمر

16 مارس,2020
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أفاد المرصد السوري، أن القوات التركية ومواليه من الفصائل المسلحة، قصفت قريتي “الطويلة” و”الربيعات” في ريف تل تمر، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال التركي قصفاً صاروخياً على ريف كري سبي/تل أبيض، حيث استهدف القصف قرية “قزعلي” في جنوب غرب كري سبي/ تل أبيض، دون ورود معلومات عن أية خسائر حتى الآن.

هذا وكانت القوات التركية ومواليها قصفوا صباح اليوم قريتي “أم الخير” و “الطويلة” في ريف تل تمر، مما أدى إلى أضرار مادية، في حين ردت بعض النقاط المنتشرة لقوات النظام السوري في ريف المدينة مع المجلس العسكري السرياني للرد على مصادر النيران.

 

المصدر:خبر24

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