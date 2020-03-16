في اليوم الـ11 من وقف إطلاق النار الجديد.. قوات النظام تقصف ريف اللاذقية والفصائل تستهدف آلية عسكرية في ريف إدلب

16 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروقات عدة في اليوم الـ 11 من دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ، تمثلت باستهداف الفصائل حفارة لقوات النظام على محور بلدة حزارين جنوب إدلب، بينما قصفت قوات النظام بعدة قذائف محور كبانة في ريف اللاذقية والطرقات المتصلة معها في ريف إدلب الغربي.
على صعيد متصل، رصد المرصد السوري تكثيف طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء المنطقة.
ما عدا ذلك، يسود الهدوء الحذر منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث تواصل طائرات النظام و”الضامن” الروسي غيابها عن أجواء المنطقة.

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