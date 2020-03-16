تزامنا مع قصفها مناطق نفوذ “قسد”.. الفصائل الموالية لتركيا تشن هجوما على محاور “تل تمر” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية “قزعلي” في ريف تل أبيض.

على صعيد متصل، شنت الفصائل الموالية لتركيا هجوما على قريتي أم الكيف و طويلة بريف تل تمر الشمالي.

في سياق ذلك، تمكن مجلس تل تمر العسكري من إحباط هجوم الفصائل الموالية لتركيا.

وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قريتي أم الكيف وطويلة، ما تسبب بإصابة مدني وعنصر من قوات النظام.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، في 15 مارس/آذار، بالمدفعية الثقيلة قريتي كورحسن وسليب في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية على مناطق في قرية قزعلي الواقعة جنوب غرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

كان المرصد السوري رصد في 13 مارس/آذار، قصفا للقوات التركية، استهدف نقاط تمركز قوات النظام ومناطق مدنية في كل من كوبرلك وعبدي كوي وقزعلي وحرية الواقعة غرب مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة.