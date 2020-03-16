القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية جديدة.. وارتفاع عدد نقاطها إلى 41 ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

أنشئ الجيش التركي نقطة عسكرية جديدة في قرية كفرنوران بريف حلب الغربي مساء اليوم.

على صعيد متصل، دخل مساء اليوم رتل تركي يتألف من 60 آلية عسكرية.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 41، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان و الزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران.