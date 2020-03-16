في ظل الانفلات الأمني.. تزايد ظاهرة الخطف وسرقة السيارات في السويداء

محافظة السويداء-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا شابا وسرقوا سيارة لآخر. ووفقا لمصادر المرصد السوري، بينما يحاول المسلحون اختطاف شاب في ريف السويداء، بعد أن قطعوا الطريق بالقرب من قرية “صما الهنيدات”، تزامن ذلك، مع مرور سيارة مواطن حاول إنقاذ الشاب من أيدي العصابة، إلا أن المسلحين توجهوا بأسلحتهم إليهم، وسلبوا سيارتهم وممتلكات شخصية، بالإضافة لاختطافهم الشاب وسلب سيارته.

وشهدت المنطقة توترا عقب الحادثة، حيث تجمع عدد من المدنيين وفصائل محلية على مفرق قرية الطيرة غرب السويداء.

يذكر أن سرقة السيارات تحولت إلى ظاهرة تؤرق المواطنين في محافظة السويداء.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام احتجزت امرأة، في 13 مارس/آذار، أثناء عودتها من دمشق إلى السويداء دون توجيه تهمة واضحة.

في سياق ذلك، اعتقل عناصر الفصائل المحلية في السويداء، اليوم، أربعة عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام، دوار “الباسل” مدخل مركز محافظة السويداء، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن احتجاز المرأة.