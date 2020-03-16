في ظل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام والميليشيات الإيرانية تعزز مواقعها في ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى محاور ريف إدلب، حيث استقدمت قوات النظام أرتالا إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، فيما نقلت الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني قواتها من ريف حلب إلى محور سراقب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، خروقات عدة في اليوم الـ 11 من دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ، تمثلت باستهداف الفصائل حفارة لقوات النظام على محور بلدة حزارين جنوب إدلب، بينما قصفت قوات النظام بعدة قذائف محور كبانة في ريف اللاذقية والطرقات المتصلة معها في ريف إدلب الغربي.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري تكثيف طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء المنطقة.

ما عدا ذلك، يسود الهدوء الحذر منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث تواصل طائرات النظام و”الضامن” الروسي غيابها عن أجواء المنطقة.