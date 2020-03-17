المرصد السوري لحقوق الانسان:قافلة تعزيزات عسكرية روسية تنطلق نحو ريف الرقة السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن قافلة تعزيزات عسكرية روسية انطلقت من ”تل تمر“ على الطريق الدولي (M4) باتجاه القاعدة الروسية في بلدة ”تل السمن“ بريف الرقة السورية.

في المقابل، ذكر المرصد أن الجيش التركي أنشأ نقطة عسكرية جديدة في قرية ”كفرنوران“ بريف حلب الغربي السوري، مساء الاثنين، في وقت دخل فيه رتل تركي يتألف من 60 آلية عسكرية في الأراضي السورية.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه المرصد السوري بأنه رصد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الحكومة السورية والميليشيات الإيرانية إلى محاور ريف إدلب.

المصدر:ارم نيوز