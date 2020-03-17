المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل المدعومة من تركيا تعتقل 10 مدنيين في رأس العين

اعتقلت الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي، عشرة مدنيين من رأس العين/ سري كانيه وريفها، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري، إن مُسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة اقتادوا المدنيين العشرة إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

وأشار المرصد الحقوقي، إلى أن مُسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة مستمرون في سرقة ممتلكات المدنيين في قرى رأس العين / سري كانيه منذ احتلالها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

هذا وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد اتهمت في تقرير، مسلحي الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي بارتكاب انتهاكات مختلفة في شمال شرقي سوريا منذ بدء العدوان التركي في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت (هيومن رايتس) أن الانتهاكات شملت تنفيذ عمليات إعدام ميداني خارج القانون، والاعتقال، ومنع النازحين الكرد من العودة إلى بيوتهم، وسرقة ونهب ممتلكاتهم الخاصة ومنازلهم.

المصدر:ارتا اف ام