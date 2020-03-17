المرصد السوري لحقوق الانسان:قتيل و4 جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة بريف الحسكة

17 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، إن دوي انفجار عنيفا سمع بمدينة الشدادي الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) بريف الحسكة الجنوبي، نجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من مبنى “المرور” في المدينة.

وأشار المرصد الى أن الانفجار أدى لسقوط عدد من الجرحى وسط معلومات عن مقتل مدني على الأقل.

وشهدت عدة مناطق في الحسكة في الفترة الأخيرة انفجارات بواسطة عبوات ناسفة أو سيارات مفخخة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

 

المصدر:شينخوا

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