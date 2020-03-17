قوات النظام تخرق الهدوء المسيطر على منطقة “بوتين – أردوغان” عبر استهدافها لبلدة جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام ظهر اليوم الثلاثاء على مناطق في بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى محاور ريف إدلب، حيث استقدمت قوات النظام أرتالا إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، فيما نقلت الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني قواتها من ريف حلب إلى محور سراقب.

بالإضافة لرصده خروقات عدة، تمثلت باستهداف الفصائل حفارة لقوات النظام على محور بلدة حزارين جنوب إدلب، بينما قصفت قوات النظام بعدة قذائف محور كبانة في ريف اللاذقية والطرقات المتصلة معها في ريف إدلب الغربي.