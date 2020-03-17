القوات الأميركية تعترض طريق دورية روسية بين القامشلي والحسكة على اتستراد الـ “M4”

17 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية عسكرية تابعة للقوات الأميركية، اعترضت طريق دورية روسية على اتستراد الحسكة – حلب الدولي ضمن المنطقة الواصلة بين القامشلي والحسكة، وأجبرتها على تغيير مسارها نحو طريق آخر، وذلك ضمن المشاحنات المتواصلة بين الطرفين لا سيما على اتستراد “M4″، وكان المرصد السوري نشر في التاسع من الشهر الجاري، أن رتل عسكري روسي يضم دبابات وأسلحة ثقيلة انطلق من مطار القامشلي نحو بلدة تل تمر عبر اتستراد الـ M4، إلا أن القوات الأميركية اعترضت طريق الرتل ومنعته من دخول تل تمر من الطريق الدولي، لتعود الآليات الروسية إلى الدرباسية ومنها انطلقت باتجاه أبو رأسين (زركان) في طريقها لتل تمر من هناك، وكان المرصد السوري رصد خلال ذلك اليوم، وصول أكثر من 19 آلية تابعة للقوات الروسية نحو منطقة الدرباسية في طريقها إلى مدينة القامشلي، وفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الآليات هي عربات مصفحة وصهاريج وناقلات جند قادمة من منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي نحو القامشلي بريف الحكسة.

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