مقتل شاب ومواطنة جراء اقتتال مسلح بين مهجرين من ريف حماة والغوطة الشرقية في مخيم للنازحين شمال إدلب

17 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة اندلعت بين مهجرين من الغوطة الشرقية من جهة، ومهجرين من ريف حماة من جهة أُخرى، وذلك في “مخيم القطري” الواقع بين منطقتي دير حسان وكفرلوسين بريف إدلب الشمالي، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” أسفرت الاشتباكات عن مقتل مواطنة من مهجري ريف حماة، وشاب من الغوطة الشرقية ووقوع عدد من الجرحى في صفوف قاطني المخيم جراح بعضهم خطيرة، ولم ترد معلومات عن أسباب الاشتباكات بين قاطني المخيم حتى اللحظة، جدير بالذكر أن المخيم يأوي نازحين من ريف حماة ومن الغوطة الشرقية.

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