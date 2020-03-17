لليوم الثاني على التوالي.. استمرار الاحتجاجات من قبل مقاتلي فصائل “الجيش الوطني” ضد تركيا في رأس العين وتل أبيض

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار التوتر الكبير لليوم الثاني على التوالي ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في كل من رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة، حيث يواصل مقاتلو فصائل “الجيش الوطني” اعتصامهم واحتجاجاتهم في رأس العين وتل أبيض، مطالبين برواتبهم من قبل تركيا بالإضافة لفتح الحدود وإجراء عمليات تبديل مع مقاتلين آخرين، وسط قطعهم للطرقات بالإطارات المطاطية، وكان المرصد السوري رصد في 6 مارس/آذار، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، الخميس 5 مارس/ آذار، في قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الاشتباكات جرت بين فيلق المجد من جهة ولواء الشمال من جهة أخرى، إثر خلاف فيما بينهما على تقاسم المسروقات”الغنائم”، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من تلك الفصائل، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات بينهما.