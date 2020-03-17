مخلفات الحرب تصيب طفلا ووالده في الأراضي الزراعية شمال حماة 

انفجر لغم من مخلفات الحرب بجرار زراعي في ريف حماة الشمالي، اليوم، ووفقا لمصادر المرصد السوري أصيب مواطن وطفله بجروح بليغة أثناء عملهما بالأراضي الزراعية في محيط بلدة معان شمال صوران.

يذكر أن مناطق ريف حماة الشمالي بؤرة لمخلفات الحرب والألغام بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات السابقة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 مارس/آذار، استشهاد طفل وإصابة آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في إحدى المزارع الواقعة على أطراف مدينة دوما في الغوطة الشرقية.