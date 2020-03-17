6 أشخاص استشهدوا وقضوا يوم أمس بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 4 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الإثنين إلى قافلة شهداء الثورة السورية

حيث استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في إحدى المزارع الواقعة على أطراف مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

كما استشهد شاب من أبناء بلدة دركوش برصاص”الجندرما” التركية خلال محاولته دخول الأراضي التركية من جهة لواء اسكندرون شمال إدلب.

بينما عثر الأهالي، اليوم، على جثة مواطن نازح من ريف البوكمال، ملقاة بالقرب من حقل العمر النفطي وعليها آثار طلق ناري بالرأس.

يذكر أن مجهولين اختطفوه أمس من بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

وقضى شخص جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من مبنى “المرور” في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي

فيما أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، عمدا إلى إطلاق النار على دورية تابعة لقوات سورية الديمقراطية في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، ليقدم عناصر الدورية على ملاحقتهم وإطلاق النار عليهما عند أطراف الشحيل، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد المسلحين وإصابة الآخر بإصابة بليغة درى نقله إلى مشفى البصيرة على إثرها.