قتلى وجرحى من قوات النظام خلال تصدى الفصائل لمحاولتهم التسلل على محاور ريف إدلب 

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصرا في قوات النظام بالإضافة لإصابة آخرين جراء الاشتباكات على محاور ريف إدلب الجنوبي.

في سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروقات عدة نفذتها قوات النظام والفصائل على محاور ريف إدلب، حيث تمكنت الفصائل من صد محاولة تسلل لقوات النظام على محور بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف من قوات النظام.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل تجمعات قوات النظام في حزارين وكفرنبل جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي،

كان المرصد السوري رصد أمس، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى محاور ريف إدلب، حيث استقدمت قوات النظام أرتالا إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، فيما نقلت الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني قواتها من ريف حلب إلى محور سراقب.