ملثمون يحرقون جثة عنصر في “قسد” متهم بالوشاية بعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق ملثمون النار على عنصرا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية” كان انضوى في صفوف قوات “قسد”، حيث هاجم ملثمون ملعبا لكرة القدم في قرية الحوايج بريف دير الزور، ووفقا لمصادر المرصد السوري دخل 8 ملثمين الملعب وطردوا اللاعبين وحرقوا جثة الشاب بعد قتله، ولاذوا بالفرار بعد أن هتفوا لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

يذكر أن القتيل متهم بالوشاية بعناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 462 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 150 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفه ا ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 306 مقاتلاًمن قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.