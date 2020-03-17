مجمع “جسر الشغور” التربوي يحرم المعلمين التابعين للنظام دخول المدارس 

أصدر مجمع جسرالشغور التربوي قرارا يقضي بإنهاء التعامل مع كافة المدرسيين التابعين لمجمعات النظام، ومنع دخولهم إلى المدارس.

ويبلغ عدد المعلمين الذين يتبعون لمديرية تربية إدلب التابعة للنظام نحو 2000 معلم ومعلمة يمارسون نشاطهم في عشرات المدارس في محافظة إدلب، غالبية تلك المدارس باتت ضمن مناطق سيطرة النظام إبان المعارك الأخيرة، إذ خرجت أكثر من 700 مدرسة عن الخدمة خلال عمليات التصعيد الأخيرة منذ مطلع العام الفائت، بينما كان يبلغ مجموع المدارس 1190.

ورصد المرصد السوري بداية العام الدارسي 2019-2020، توقف منح المفوضية الأوروبية المقدمة لمديريات التربية في مناطق “تحرير الشام” والفصائل شمال غرب سورية، حيث توقفت منظمة “كومنكس” بشكل كامل والتي كانت تغطي 65% من مجموع الدعم المقدم لمديريات التربية في حلب وإدلب واللاذقية وحماة.

كانت منظمة “كومنكس” توقع عقودا سنوية لمدة تسعة أشهر لتلبية حاجات المدراس، ودفع رواتب المدرسين، ما أدى لحرمان مئات المدرسين من رواتبهم، إضافة إلى فقدان الكلفة التشغيلية لعشرات المدراس في تلك المناطق.