مقتل 5 من قوات النظام والفصائل خلال الاشتباكات في ريف إدلب الجنوبي 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، ارتفاع عدد الخسائر البشرية جراء الاشتباكات على محور الفطيرة ومحاور ريف إدلب الجنوبي، حيث وثق المرصد السوري مقتل 4 عناصر وإصابة آخرين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، خلال محاولتهم التسلل على محور الفطيرة.

كما قتل عنصر من الفصائل الجهادية وأصيب 4 آخرين من الفصائل المقاتلة خلال الاشتباكات ذاتها، حيث استمرت لساعات عجزت قوات النظام عن سحب جثث القتلى.

يذكر أن المرصد السوري كان رصد الخرق الأول لوقف إطلاق النار فجر السادس من آذار الجاري، حيث قتل حينها 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 9 على الأقل من الحزب الإسلامي الإسلامي التركستاني

ويعد هذا اليوم الخرق الثاني لوقف إطلاق النار في يومه الـ 12 من حيث وجود خسائر بشرية.

كان المرصد السوري رصد قبل ساعات خروقات عدة نفذتها قوات النظام والفصائل على محاور ريف إدلب، حيث تمكنت الفصائل من صد محاولة تسلل لقوات النظام على محور بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف من قوات النظام.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل تجمعات قوات النظام في حزارين وكفرنبل جنوب إدلب.