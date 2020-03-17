واشنطن تدرج وزير الدفاع السوري في قائمة عقوباتها

17 مارس,2020
أقل من دقيقة

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة المالية الأمريكية، إدراج وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب على قائمة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة ضد سوريا.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تشريعات بينها “قانون سيزر”، الذي يفرض عقوبات على سوريا.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية حينها، إلى أن “القانون ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري، وأن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية إذا تبين أنها تقدم أي دعم للجيش السوري”.

 

المصدر:رويترز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

17 مارس,2020

زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يبحثون الوضع في سوريا وأزمة المهاجرين

17 مارس,2020

مخلفات الحرب تصيب طفلا ووالده في الأراضي الزراعية شمال حماة 

17 مارس,2020

منظمة الصحة تبدأ اختبارات الكشف عن كورونا في شمال غرب سوريا

16 مارس,2020

“رايتس ووتش”: قوات “النمر” التابعة لـ”النظام” ارتكبت جرائم ضد المدنيين خلال معارك إدلب