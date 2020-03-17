ردا على اعتقال أحد العناصر.. قوات “شيخ الكرامة” تحتجز عنصرين من “حزب الله” وتطالب بالتبادل

محافظة السويداء-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصيل قوات “شيخ الكرامة” طالب بفك أسر أحد عناصره المحتجز لدى أجهزة المخابرات التابعة لقوات النظام، تزامنا مع إعلان قوات “شيخ الكرامة” في بيان، احتجازه عنصرين اثنين من ميليشيات “حزب الله” اللبناني، على طريق سميع أثناء بريف السويداء، وطالبت قوات “شيخ الكرامة” بإطلاق سراح عنصرها المختطف مقابل إطلاق سراح العنصرين اللذين جرى اختطافهم بالإضافة لضباط آخرين من قوات النظام محتجزين لدى قوات “شيخ الكرامة”.

كما أكدوا في البيان استمرارهم في الاستنفار وجاهزيتهم لجميع الاحتمالات في حال التصعيد من قبل قوات النظام والميليشيات.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام احتجزت امرأة، أثناء عودتها من دمشق إلى السويداء دون توجيه تهمة واضحة.

في سياق ذلك، اعتقل عناصر الفصائل المحلية في السويداء، في 13 مارس/آذار، أربعة عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام، دوار “الباسل” مدخل مركز محافظة السويداء، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن احتجاز المرأة.