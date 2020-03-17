القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى في ريف تل أبيض 

17 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي عريضة وسليب في ريف تل أبيض، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية “قزعلي” في ريف تل أبيض.
على صعيد متصل، شنت الفصائل الموالية لتركيا هجوما على قريتي أم الكيف و طويلة بريف تل تمر الشمالي.
في سياق ذلك، تمكن مجلس تل تمر العسكري من إحباط هجوم الفصائل الموالية لتركيا.
وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قريتي أم الكيف وطويلة، ما تسبب بإصابة مدني وعنصر من قوات النظام.
وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، في 15 مارس/آذار، بالمدفعية الثقيلة قريتي كورحسن وسليب في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية

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