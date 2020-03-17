مدير “المرصد السوري”: عشائريون يتجندون لصالح الميليشيات الإيرانية

18 مارس,2020
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مدير “المرصد السوري”: عشائريون يتجندون لصالح الميليشيات الإيرانية.. آخرها كان بقيادة المدعو أكرم الخضر الذي عاد من دمشق بعد لقائه مسؤلين في الحرس الثوري الإيراني كما التقى سليماني قبل مقتله وجند المئات من أبناء عشيرته.
إيران و”حزب الله” اللبناني باتوا يعتمدون على العنصر السوري.. في المنطقة الواقعة من الميادين حتى البوكمال بدير الزور هي منطقة نفوذ لتلك الميليشيات. إيران تدفع نحو 300 دولار أمريكي رواتب شهرية لعناصر الميليشيات.. كما أن الشباب يتطوعون لأجل الإعفاء من الخدمة الإلزامية أي أن إيران تستغلهم.

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