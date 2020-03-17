في الذكرى السنوية التاسعة للثورة السورية.. أهالي ريف درعا يخطون على الجدران تأكيدا على استمرار الثورة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، كتابات وشعارات خطها أهالي بلدة تل شهاب في ريف درعا، تزامنا مع الذكرى السنوية التاسعة لانطلاق الثورة السورية وتأكيدا على ثوابتها والاستمرار في مسيرتها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 فبراير/شباط، لوحات وعبارات خطها أهالي قرى وبلدات ناحتة واليادودة وتسيل واللجاة وأم ولد والكرك في محافظة درعا، تضامنا مع محافظة إدلب التي تتعرض لعملية عسكرية واسعة هجرت مئات آلاف المواطنين من بلداتهم وقراهم ومدنهم في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان منشورات ورقية عمد مجهولون إلى إلصاقها على جدران ومحال تجارية في قريتي صيدا الحانوت والمقرز بريف محافظة القنيطرة، وجاء في بعضها: “يسقط الأسد والثورة مستمرة.. وبدنا المعتقلين.. والقنيطرة حرة حرة إيران تطلع برا”.