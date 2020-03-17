الفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قريتي حربل وشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 مارس/آذار، تجدد القصف المدفعي على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، حيث استهدفت الفصائل الموالية لتركيا قرية مرعناز التابعة لناحية شرا في ريف عفرين، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية هوشان الواقعة غرب ناحية عين عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

كما استهدفت بعدة قذائف نقاط تمركز قوات النظام هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.