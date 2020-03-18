بعد اشتباكات عنيفة تسببت بمقتل وجرح نحو 10 عناصر من قوات النظام والجهاديين.. الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 13 على التوالي، ويأتي الهدوء هذا بعد خروقات عدة شهدتها المنطقة يوم أمس، حيث كان المرصد السوري رصد مساء الأمس، ارتفاع عدد الخسائر البشرية جراء الاشتباكات على محور الفطيرة ومحاور ريف إدلب الجنوبي، حيث وثق المرصد السوري مقتل 4 عناصر وإصابة آخرين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، خلال محاولتهم التسلل على محور الفطيرة.

كما قتل عنصر من الفصائل الجهادية وأصيب 4 آخرين من الفصائل المقاتلة خلال الاشتباكات ذاتها، حيث استمرت لساعات عجزت قوات النظام عن سحب جثث القتلى.