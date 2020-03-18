توتر واستياء شعبي في القنيطرة على خلفية اعتقال “مخابرات النظام السوري” لقيادي سابق لدى الفصائل

18 مارس,2020
أقل من دقيقة

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توتراً شعبياً يسود مناطق شمال القنيطرة، على خلفية قيام أجهزة النظام الأمنية باعتقال قيادي سابق لدى الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات” وذلك في منطقة الشوالي، وسط مطالبات شعبية بالإفراج عنه، في الوقت الذي تشهد المنطقة استنفاراً من قبل “مخابرات النظام السوري.

وكان المرصد السوري رصد خلال شهر فبراير/شباط الفائت، منشورات ورقية عمد مجهولون إلى إلصاقها على جدران ومحال تجارية في قريتي صيدا الحانوت والمقرز بريف محافظة القنيطرة، وجاء في بعضها: “يسقط الأسد والثورة مستمرة.. وبدنا المعتقلين.. والقنيطرة حرة حرة إيران تطلع برا”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 مارس,2020

5 شهداء بينهم طفلين حصيلة القصف الصاروخي على مدينة عفرين شمال غرب حلب

18 مارس,2020

القوات الكردية تقصف مدينة عفرين شمال غرب حلب.. وتقتل وتصيب نحو 15 شخص على الأقل

18 مارس,2020

“حزب الله” اللبناني ينتشر ضمن مواقع جديدة في القلمون الغربي بريف العاصمة دمشق

18 مارس,2020

القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد إلى إدلب وتنشىء نقطة عسكرية في قرية رام حمدان